Salasso per le aziende edili, il presidente di Commissione Matino prende le distanze

I partiti della minoranza hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco e l’assessore al ramo, per discutere la possibilità di ridurre l’aliquota sull’occupazione del suolo pubblico per i lavori edili che dall’anno scorso è aumentata di dieci volte. La categoria si dice ingiustamente penalizzata dalla scelta della giunta Pecoraro che non ha tenuto conto del particolare momento di crisi che colpisce proprio quel settore. Il presidente della commissione consigliare che ha discusso la materia, l’esponente di Città Più, Michele Matino, ha cercato di giustificarsi addossando le responsabilità alla giunta. «La prima commissione – ha scritto Matino -, ha solo regolamentato il Canone Unico Patrimoniale. L'auspicio mio, e di tutti – continua - era che le tariffe non aumentassero, la nuova imposta ha recepito, invece, il regolamento nazionale. L'aumento – precisa Matino -, è avvenuto a seguito di delibera di giunta».

L’ex sindaco Enzo Capirono fa notare le incongruenze del presidente di Commissione. «Non è assolutamente così – scrive Caprino -, o meglio, se la Giunta non accoglie le proposte o indicazioni di una commissione il cui presidente è parte integrante della maggioranza, allora bisogna dire che c'è un problema e non di poco conto. Io ho l'impressione che Pecoraro senta il presidente del Consiglio e poi agisca».

Interessante anche l’intervento dell’esponente di Azione Messapica, Andrea Casto. «Sarebbe bello capire quanti e chi della maggioranza abbiano letto realmente il regolamento di 40 pagine visto che all'opposizione non è stato dato tempo e modo di condividere alcunché. Dispiace per l'amico Michele Matino – conclude Casto - ma così, senza una propria coscienza critica, non si produce nulla di buono.

Almeno cercate di rimediare (come al solito) dopo.