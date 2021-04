Il grillino nelle carte dell'antimafia, botta e risposta tra Breccia e M5S

Botta e risposta tra il consigliere di opposizione, Mimmo Breccia e il Movimento 5 Stelle di Manduria che in un comunicato stampa provano a smentire la presenza di un loro esponente che occupa un posto nel consiglio comunale.

«Ad oggi – scrivono i grillini -, nessuno dei nostri consiglieri comunali eletti è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia, misura interdittiva o altro».

«In effetti non ho mai detto che fosse stato indagato - replica Breccia – ho detto e ripeto che un consigliere del loro movimento è stato intercettato mentre, secondo gli investigatori dell’antimafia, chiedeva supporto elettorale per il suo gruppo politico ad alcuni esponenti della malavita; questo ho detto e questo ripeto».

I grillini nostrani, sempre nel loro comunicato, ammettono poi qualcosa. «I fatti riportati dal consigliere Breccia e prontamente rilanciati, come sempre accade ultimamente da un giornale online locale – scrivono -, afferiscono a fatti accaduti nel 2013 (ben 8 anni fa) e oggetto di un’inchiesta nel 2017, che vede coinvolte persone vicine alla politica dell’epoca, anche con provvedimenti restrittivi, ma che non hanno mai minimamente sfiorato nessuno degli attivisti e dei consiglieri del Movimento 5 Stelle».

Risponde Breccia. «Ovvio che non è stato indagato: non venne eletto, questa volta sì, però, e sta con Pecoraro». Il leader del gruppo Manduria Noscia, ricordando come quella inchiesta di 4 anni fa ha poi portato allo scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa, chiarisce così la sua visione del problema e insiste: «Che posizione hanno il sindaco ed il gruppo consigliare di questo consigliere in merito a questi fatti? È opportuno forse fare una dichiarazione ufficiale e prendere le distanze da certi comportamenti visto il momento storico e delicato che vive la nostra città?».

Il dibattito si arricchisce su Facebook. Ne prende parte il capogruppo grillino, Vito Perrucci, estraneo ai fatti denunciati dal consigliere Breccia (a destra nella foto) che scrive: «Qualcuno dall’alto della sua competenza vuole sostituirsi alla magistratura e alle forze di polizia». Sempre sul social gli risponde Sabrina Lanzillotti che richiama l’attualità. «Mi permetto di ricordarle che chi vuole sostituirsi alla magistratura è il vostro “papà” Grillo che ha appena deciso che l’accusa di stupro contro suo figlio non sussiste».