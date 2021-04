La maggioranza difende Raimondo e attacca Sammarco: "lui conosceva le schede"

I consiglieri di maggioranza fanno quadrato attorno al loro assessore, Piero Raimondo, accusato dalla minoranza di aver favorito chi sostiene il governo consegnando loro in anticipo le schede per proporre progetti da finanziare con i fondi del Recovery Sud.

Alla fine dell’incontro in videoconferenza, Raimondo pensando di non essere online (questo almeno sostiene l’opposizione), rispondeva ad una domanda del consigliere grillino scoprendo così il trucco.

«Niente di più falso», scrivono i partiti di maggioranza che giurano sulla correttezza del loro assessore già in possesso». Ammettendo comunque una possibile fuga di schede a favore di pochi fortunati («Se qualcuno ne avesse avuto già la disponibilità, di certo non se ne può attribuire colpa alcuna allo stesso Raimondo»),

i consiglieri di maggioranza lanciano sospetti proprio sul capogruppo Progressista, Domenico Sammarco il quale, scrivono, «tanto accecato dalla rabbia di questa mancanza della scheda quando egli stesso ha declinato le proprie proposte secondo gli indirizzi presenti proprio sulle schede facendo bene intendere che lo stesso ne fosse già in possesso».

Mostrando poi i muscoli, la maggioranza accusa l’opposizione di voler «perdere l’occasione per dimostrare il tanto decantato bene che ostentano per la città, perdendo tempo in futili accuse e attaccando una persona, l’assessore Raimondo, che sin dal primo giorno del suo insediamento si è speso per la comunità». «Un conto sono le critiche sull’operato, un altro le calunnie. Il gioco al massacro e la caccia alle streghe lasciano il tempo che trovano perché – conclude la nota - il duro lavoro di chi opera con passione non può essere scalfito da maestri e artigiani dei social».