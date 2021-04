"Sul Recovery Fund il professore Raimondo trucca i compiti"

Il professore Piero Raimondo, assessore ai Lavori pubblici del comune di Manduria, ha truccato i compiti in classe passando precedentemente “la traccia” ai suoi preferiti. In termini scolastici la notizia andrebbe scritta così. Ma in politica l’atteggiamento che avrebbe assunto il componente di giunta si potrebbe definire come un atto di assolutismo o falsa democrazia. Smascherato dalla distrazione.

E’ successo quindi che in occasione della riunione di gruppo consigliare allargato a tutti i consiglieri di minoranza e maggioranza, convocato ieri sera per dare la possibilità a tutti di esporre le proprie idee su come investire i fondi del Recovery Fund per il sud (quando arriveranno anche a Manduria), si è scoperto che l’assessore aveva già consegnato ai consiglieri di maggioranza la scheda da compilare con i progetti da proporre, lasciando alla minoranza solo due giorni di tempo per studiare e compilarla (il termine scade martedì prossimo).

A smascherare il trucco è stata una svista del consigliere grillino Luigi Cascarano che pensando che il collegamento della videoconferenza fosse stato interrotto, avrebbe chiesto a Raimondo: «assessore, ma questa scheda non è quella che ci hai già dato? O è un’altra?». E l’assessore, anche lui ignaro che il microfono era rimasto aperto, avrebbe dato risposta affermativa aggiungendo che la consegna in ritardo del modulo a quelli della minoranza, serviva solo a mantenere la forma: «anche se loro non la consegnano in tempo, noi il nostro dovere lo abbiamo fatto». O qualcosa del genere.

Naturalmente il gesto è stato fermamente condannato da tutta la minoranza che a fine serata si sono sentiti ed hanno prodotto il documento di denuncia che pubblichiamo in forma integrale.