Il partito dei Verdi licenzia due consiglieri del suo gruppo e giura fedeltà a Pecoraro

Primo serio grattacapo della maggioranza Pecoraro per il divorzio nel gruppo dei Verdi che da oggi perdono metà dei consiglieri. Gregorio Perrucci e Agostino Capogrosso, non fanno più parte del partito ambientalista per contrasti interni di cui non si conoscono i particolari.

Ne da notizia la commissaria cittadina dei Verdi Manduria, Anna Mariggiò che conferma comunque l’appoggio alla maggioranza dei due suoi consiglieri rimasti, Michele Matino e Filippo Scialpi.

Ecco la nota stampa della consigliere nazionale federale dei Verdi, Mariggiò e di Fulvia Gravame, co-portavoce Regionale dei Verdi – Componente Esecutivo Nazionale Verdi