Massima attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici

L’Amministrazione nella persona di Piero Raimondo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manduria, rende noto che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati erogati 171.067 euro, da impegnare per l’edilizia scolastica.

Tali risorse disponibili, possono essere utilizzate per finanziare verifiche di vulnerabilità sugli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, o per interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio o antisismica, o ancora per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, previa autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A cura dell’ufficio di staff del sindaco