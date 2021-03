Il sindaco Pecoraro fa il punto sulla Bradanico Salentina: “Ho subito sollecitato i sindaci"

Il Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro considera il completamento della strada a scorrimento veloce Taranto – Lecce (nota anche come Bradanico Salentina) un’infrastruttura di primaria importanza, su cui non c’è altro tempo da perdere. “Appena insediata, la mia amministrazione ha subito effettuato una ricognizione sullo stato di avanzamento dell’iter tecnico - amministrativo, sollecitando i comuni di Sava e San Marzano a produrre le opportune delibere di consiglio comunale, e i pareri dei rispettivi sindaci, di adesione al progetto, che quindi sono stati inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” ci spiega il Sindaco di Manduria, che prosegue: “Pochi giorni fa il Ministero, acquisiti questi ultimi atti mancanti, ha potuto emettere ed inviare a tutti gli enti ed autorità interessate il provvedimento di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi per i lavori di completamento del tratto Manduria-Grottaglie-Taranto: ora spetta all’ANAS procedere alle gare per i lavori, e continueremo a tenere alta l’attenzione”.

Ma non mancano, da parte di Pecoraro, alcune riflessioni di natura politica sull’argomento: “La strada a scorrimento veloce Taranto – Lecce è un’infrastruttura universalmente riconosciuta di straordinaria importanza strategica per Manduria e gli altri comuni del territorio, che attende da decenni di essere ultimata. La prospettiva di un collegamento diretto e veloce tra due realtà produttive, turistiche e culturali come Taranto e Lecce, e la possibilità per Manduria di raggiungere l’una o l’altra meta in poche decine di minuti dovrebbero essere al primo posto nella scala delle priorità: sono il ‘sogno’ di alcune generazioni nonché di tanti settori produttivi.

Se necessario costituiremo un comitato di comuni, di cui Manduria potrebbe essere capofila, per chiedere con forza e determinazione il completamento di questa fondamentale infrastruttura seguendone costantemente l'iter attuativo. Uniamo le forze e concentriamoci insieme su questo obiettivo, di sicura e provata utilità per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale, culturale e turistico del nostro territorio”.

(A cura dello staff del sindaco)