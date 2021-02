No alla diretta streaming: i grillini convincono tutti a censurare La Voce di Manduria

L’amministrazione comunale di Manduria, nella persona del presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi che a sua volta ha sentito il parere dei presidenti delle commissioni consiliari, tutti quanti della maggioranza gialloverde, hanno respinto la disponibilità del nostro giornale di trasmettere gratuitamente la diretta streaming delle sedute pubbliche delle commissioni permanenti consiliari.



Il servizio rifiutato da chi dirige la macchina amministrativa, avrebbe reso trasparente l’attività dei consiglieri comunali ed avrebbe permesso ai cittadini di prendere parte ai lavori così come la legge impone, impediti a farlo a causa delle restrizioni pandemiche.

Ci risulta che i primi ad opporsi a tale opportunità, a cui poi si sono accodati i consiglieri Michele Matino, Giovanni De Pasquale, Fabrizio Mastrovito, Agostino Capogrosso e Vito Perrucci (tutti presidenti di commissione), sarebbero stati i componenti grillini. Proprio quelli della trasparenza, della politica delle dirette streaming, delle stanze del potere da aprire come scatolette di tonno e così via. Inequivocabile, in proposito, il contenuto di un post pubblicato dal consigliere comunale pentastellato, Luigi Cascarano in un dibattito pubblico delle loro pagina Facebook. Cascarano in quella discussione ricordava così ai suoi compagni del movimento la prescrizione e la censura nei confronti del nostro giornale: «Vito (rivolto al loro capogruppo, Vito Perrucci, Ndr), ricordiamoci questo per la richiesta della Voce di presenziare la seduta di commissione, tutto si dovrà all’infuori di semplificargli la concessione…». Il giorno prima avevamo fatto richiesta dello streaming al presidente della seconda commissione, il grillino De Pasquale, appunto.



Così il presidente Dinoi ha motivato il rifiuto della diretta. «La diffusione audiovisiva con qualsiasi sistema tecnologico è prevista esclusivamente per le sedute del Consiglio comunale. Si aggiunge che lo scrivente ha interpellato i presidenti delle Commissioni che hanno convenuto di attendere l’introduzione di normativa regolamentare chiara ed inequivocabile al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e di conseguenza tutelare la riservatezza dell’oggetto di dibattito nelle sedute».