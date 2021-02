Il Comune pubblica “gli stipendi” per gli amministratori: costeranno di più sindaco e presidente

E’ stata pubblicata ieri sul sito del Comune i Manduria l’atto che determina le indennità di funzione che percepiranno il sindaco, vicesindaco e assessori per tutta al durata del mandato. Le somme che sono stabilite per legge in base al numero degli abitanti, sono fissate come di seguito.



Al sindaco Gregorio Pecoraro spetta una indennità mensile lorda pari a 3.114 euro; al presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi 1.401 euro al mese; agli assessori Alesia Orsini, Fabiana Rossetti, Ketty Perrone e Isidoro Mauro Baldari andranno 1.401 euro mentre all’assessore Piero Raimondo e al vicesindaco Vito Andrea Mariggiò, entrambi dipendenti pubblici che hanno rinunciato alla possibilità di distacco (continueranno cioè a svolgere la propria professione e quindi a percepire lo stipendio per intero), sarà riconosciuta una indennità di funzione dimezzata pari a 856 euro per Mariggiò e 700 euro per Raimondo.

Per le dodici mensilità è stata quindi impegnata la somma totale pari a 140.140 euro.