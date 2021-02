Incontro a porte chiuse sul nuovo piano regolatore, il sindaco rinuncia alla diretta streaming

All’incontro fissato per domani tra amministratori comunali e tecnici-progettisti teso a promuovere un confronto tematico riguardante il Piano Urbanistico Generale, il sindaco Gregorio Pecoraro non intende invitare la stampa né di trasmettere la diretta streaming della riunione che si terrà a porte chiuse nella sala consiliare del comune di Manduria.

La Voce di Manduria, accogliendo l’invito dell’Ordine provinciale degli architetti che avrebbe gradito la massima diffusione dell’incontro al quale, per le restrizioni pandemiche, potranno partecipare in presenza solo due rappresentanti per categoria e ordine, si era proposta di trasmettere gratuitamente sui propri profili lo streaming dell’evento.

Per il sindaco non è necessario lo sforzo. «Trattandosi di una riunione preliminare e interlocutoria e non di una vera discussione sulle osservazioni – ci scrive Pecoraro -, ritengo non vi sia la necessità di trasmettere la seduta». «Sicuramente – conclude la nota -, l’amministrazione si gioverà dell’offerta de La Voce di Manduria appena la discussione assumerà caratteri di interesse concreto e si farà parte diligente anche di invitare la stampa».

Il tema dell’incontro di domani è il nuovo piano regolatore di Manduria di recente adozione, per il quale è in corso la procedura di pubblicazione e recepimento delle relative osservazioni con termine di scadenza 31 marzo 2021.