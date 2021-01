Breccia incompatibile fuori dall’aula consiliare: “Sono in regola e chi ha sbagliato pagherà"

Il consigliere comunale di “Manduria Noscia”, Mimmo Breccia, è stato cacciato fuori dall’aula del Consiglio di ieri e in sua assenza è stata votata la sua presunta incompatibilità dalla carica elettiva perché, secondo il presidente del consiglio Gregorio Dinoi e di tutta la maggioranza gialloverde, aveva un debito tributario con l’ente. Con il voto favorevole di tutti i consiglieri della coalizione del sindaco Gregorio Pecoraro e con l’astensione del consigliere indipendente Pasquale Pesare e di tutta la minoranza presente in aula, l’assise ha approvato la delibera che apre la procedura di incompatibilità di Breccia e gli concede dieci giorni per saldare il suo debito con l’ente.

«Se mi avessero permesso di parlare anziché sbattermi fuori, avrei spiegato che ho già pagato tutto, ma loro lo sapevano già ma anche noi abbiamo capito che vogliono farmi fuori», dichiara Breccia con rabbia. «Denuncerò tutti, anche i consiglieri che in mia assenza hanno votato per la mia incompatibilità che non esiste», fa sapere il consigliere dopo essersi consultato con gli avvocati.

Quale regolamento o normativa abbiano letto il presidente Dinoi e i suoi consulenti, sindaco Pecoraro in testa, per impedire ad un consigliere legittimamente eletto di discutere ed eventualmente difendersi dalle accuse di incompatibilità, dovranno spiegarlo a chi di dovere. «Perché di questa storia coinvolgerò anche il Prefetto oltre ai tribunali amministrativi e penali», assicura Breccia.

Di casi simili sono piene le cronache e leggendole nessuno darebbe ragione agli amministratori manduriani. Uno a caso che riguarda la proposta di incompatibilità della carica di consigliere, lo insegna una delibera, consultabile in rete, del consiglio comunale di Balsolaro in provincia dell’Aquila che tratta un caso analogo, anzi, ancora più delicato di questo manduriano perché riguarda la presunta incompatibilità di un consigliere comunale che aveva presentato un ricorso al Tar contro il comune di cui era consigliere per difendere le sorti della figlia minorenne. A differenza del comportamento della maggioranza Pecoraro, quella del comune aquilano ha permesso all’interessato non solo di restare in aula ma anche di difendersi prendendo parte alla discussione.

Ma cerchiamo di capire come sono andate le cose qui a Manduria. Breccia in effetti aveva un debito con l’erario comunale per tributi non versarti per circa 700 euro. Ad elezioni avvenute, il consigliere ha concordato con l’ufficio tributi un piano di rientro dividendo la somma in sette “comode rate”. Qualcuno però si è accorto in seguito che la legge non permette dilazioni per certi debiti per cui il presidente Dinoi ha inserito la discussione del caso nel consiglio comunale di ieri. Breccia, intuendo il «giochetto», qualche giorno prima avrebbe provveduto a saldare tutto presentando al comune copia del versamento. Per Dinoi-Pecoraro, però, la ricevuta non bastava ma per estinguere il debito occorre la liquidità che la Soget non ha ancora trasferito nelle casse comunali. Insomma: soldi liquidi o fuori. E così è stato con il voto scontato dei consiglieri di maggioranza che hanno approvato la delibera di avvio della procedura di incompatibilità di Breccia.

Quest’ultima parte della seduta consiliare di ieri è stata la più tragica per la mancanza di democrazia, ma anche la più interessante perché il resto è stata una goffa e stancante elencazione di buoni propositi del sindaco che ha letto interminabili pagini della relazione programmatica dei prossimi cinque anni di governo. Unico risultato tangibile per la città, la mozione nata da una proposta dell’avvocato Francesco Ferretti della Lega e subito ripresa dagli altri consiglieri di minoranza, Domenico Sammarco e Dario Duggento. La mozione, poi votata all’unanimità, impegna il sindaco a cercare comuni partner d’accordo a ricreare quel consorzio tra enti, poi fallito per il venir meno del comune di Avetrana, che ha permesso per tanti anni di avere a Manduria l’Ufficio del Giudice di pace.

Nazareno Dinoi