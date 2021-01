Il movimento di Baldari difende la scelta di sospendere la Fiera Pessima

Il Movimento Democratico con Manduria appoggia la decisione del proprio assessore, Isidoro Baldari e del sindaco Gregorio Pecoraro di sospendere l’edizione 2021 della Fiera Pessima. Criticando l’associazione “Manduria Migliore” e il movimento civico “Federcivica” dell’ex candidato sindaco Domenico Sammarco, gli attivisti del movimento di Baldari motivano così la loro scelta.

«Siamo ancora nel pieno dell’emergenza epidemiologica, i numeri dei contagi nella nostra città, nella nostra regione e in tutta Italia non sono confortevoli e loro pensano che sia una semplice scusa, speriamo almeno che chi scriva questa nota non sia un negazionista non dichiarato».

«Ancora più scellerata – prosegue il comunicato - ci sembra l’idea di chi avrebbe voluto una fiera come quella promossa dalla scorsa commissione prefettizia, purtroppo programmata per il marzo 2020 e poi slittata a settembre dello stesso anno causa pandemia».