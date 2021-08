All'endocrinologa Giovanna Muscogiuri il premio San Gregorio Magno 2021

Al termine del solenne pontificale, nei Primi vespri della solennità di San Gregorio Magno, come da ultradecennale consuetudine, il Comitato Festa Patronale è lieto di insignire una illustre concittadina che si è distinta nel campo dell’impegno civico a favore della comunità. Il Comitato ha ravvisato in Giovanna Muscogiuri la concittadina destinataria del premio per l’anno 2021.

Medico endocrinologo laureata con lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la dottoressa Muscogiuri si è specializzata nella ricerca dottorale nel campo delle Scienze Endocrinometaboliche ed Endocrinochirurgiche sperimentali nel medesimo Ateneo.

Ha lavorato in diversi istituti di ricerca specialistica nel mondo (Oxford, Inghilterra; Heidelberg, Germania) profondendo il suo amore per la ricerca e la sua professionalità. Dal 2020 è ricercatrice e docente di Endocrinologia presso l’Università Federico II di Napoli.

Occupatasi di ricerche in campo endocrinologico e metabolico, la professoressa Giovanna Muscogiuri è stata insignita di diversi premi che hanno sottolineato la sua professionalità, il desiderio di ricercare, la sua dedizione all’insegnamento.

Solo per citarne qualcuno:

· nel 2016 ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Società Americana di Endocrinologia per ricerche in ambito dell’endocrinologia ginecologica;

· nel 2019, le sue ricerche in campo di obesità e metabolismo hanno ottenuto il plauso della Società Europea della Nutrizione;

· nel corso di questo anno, ha ricevuto altri riconoscimenti ed è stata nominata membro della Commissione sulla Nutrizione della Società Europea dell’Obesità e socia onoraria dell’Associazione Pugliesi nel Mondo.

Di notevole interesse le sue ricerche effettuate in concomitanza dei periodi di lockdown ed i suoi risvolti sulle funzionalità metaboliche e l’obesità. Per questi motivi, il Comitato Festa Patronale è felice di assegnare il XIV Premio “San Gregorio Magno” alla professoressa Giovanna Muscogiuri, per essersi distinta nel campo della ricerca scientifica mostrando particolare attenzione al paziente suggerendo stili di vita sani per il benessere integrale della persona.

Per approfindimenti leggi anche

E’ manduriana la più brava endocrinologa d'Italia

Prestigioso riconoscimento internazionale per la diabetologa manduriana Giovanna Muscogiuri

Premio "Orio" per l'endocrinologia alla dottoressa manduriana Giovanna Muscogiuri