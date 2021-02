Dopo le proteste, annullati gli esami di guida davanti al cimitero

Con una ordinanza firmata dal dirigente dell’area Vigilanza, Vincenzo Dinoi, il comune di Manduria ha revocato tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate alle scuole guida di Manduria per l’uso del piazzale antistante il cimitero impiegato periodicamente come sede di esami di guida per il rilascio di patenti e patentini.

«Le aree antistanti gli ingressi del cimitero comunale – si legge nell’ordinanza firmata ieri - sono utilizzate esclusivamente quali aree destinate al parcheggio dei veicoli, fermo restando gli appositi spazi riservati alla vendita di piante e fiori».

«Ogni precedente provvedimento contrario alle disposizioni della presente ordinanza è da ritenersi revocato», conclude l’atto che fa seguito ai nostri precedenti articoli in cui si evidenziava l’incongruenza della vicinanza delle rumorose prove di guida con un luogo di rispetto del silenzio.

