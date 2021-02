Il Comune dota il cimitero di un nuovo obitorio (ora però allontani il rombo dei motori)

L’Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che sono terminati alcuni importanti lavori di ripristino e pulizia dei nuovi locali del cimitero, situati lato Uggiano.

Gli interventi rientrano nell’azione avviata dal sindaco sin dal suo insediamento al fine di rendere decorosa e a norma la struttura.

I locali in questione sono stati adibiti a nuovi uffici ed è stata creata una nuova sala mortuaria dotata di condizionatori.

Sono ora inoltre disponibili alcune sale molto ampie per la momentanea sosta delle salme, che consentono quindi l’opportuno distanziamento in questo periodo di emergenza sanitaria. La struttura è dotata altresì di doppi nuovi servizi igienici, anche per disabili come previsto dalla legge.

Se prima il rombo dei motori veniva tollerato o disturbava solo pochi visitatori pomeridiano del cimitero, ora che la camera mortuaria è stata spostata nella parte nuova del camposanto, la vicinanza con le prove su strada con automobilisti e motociclisti aspiranti neopatentati diventa insopportabile per chi, al di là del muro, è raccolto attorno al feretro del proprio caro e pretende un rispettoso silenzio.

È successo ieri, venerdì, con l’ennesimo “scuola guida day”. Accade quasi mensilmente che le scuole guida della città Messapica, regolarmente autorizzati, utilizzino il parcheggio dell’ingresso secondario del cimitero di Manduria per le operazione di rilascio dei patentini e patenti. Una presenza regolarmente concessa dall’amministrazione comunale che ha sempre tollerato tale incongruenza che con lo spostamento della camera ardente diventa francamente insopportabile e irrispettosa nei confronti di chi piange nell’ultimo saluto dei propri cari. Oltre al rombare delle potenti moto, saltava agli occhi ieri la presenza della macchina dell’agenzia di pompe funebri che caricava la bara per trasportarla alla chiesa per il funerale mentre sullo sfondo sfrecciavano le motociclette nelle prove di guida.