Scuola guida per centauri nel parcheggio del cimitero, la rabbia dilaga sul web

Stanno facendo il giro del web le foto che ritraggono un esame di guida per i veicoli a due ruote svolto ieri mattina nel parcheggio del cimitero lungo l’ingresso sulla via per Uggiano.

L’autore del post ha espresso il suo disappunto definendo un «genio» colui che ha autorizzato l’esame di scuola guida sul piazzale del cimitero la mattina del sabato, esternando la sua preoccupazione riguardo la pericolosità del gesto, soprattutto nei confronti dei cittadini che attraversano il parcheggio per andare a salutare i parenti defunti.

Le immagini hanno creato un dibattito su Facebook, con utenti che assicurano che non è la prima volta che l’esame si svolge in quel luogo, ma che anzi la cosa si verifica da anni per più giorni a settimana. Inoltre, mentre c’è chi non dà peso alla cosa, altri utenti hanno suggerito luoghi sicuramente più “consoni” al contesto, come l’interno dell’area mercatale, inutilizzata per la maggior parte della settimana ad eccezione del martedì mattina. Altri ancora difendono il luogo sacro vicino al quale l’autoscuola svolge gli esami pratici: «e per fortuna che il posto dovrebbe essere di silenzio e di pace – commenta una signora su Facebook -, non hanno neanche un po' di rispetto per chi non è più tra noi».

Sicuramente i responsabili al cimitero – il sindaco e l’assessore Piero Raimondo – si saranno resi conto del fatto che l’idea di far svolgere gli esami di guida nel piazzale antistante il cimitero è sicuramente una scelta abbastanza discutibile, o almeno da considerare “poco decorosa” dal punto di vista etico, dato il significato sacro che simboleggia l’area.



Antonio Dinoi