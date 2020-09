​“Abbattere i dolmen di Piazza Tubi”, la proposta dell’architetto

«Abbattere quei “dolmen cementizi” ancor presenti sulla Piazza Giovanni XXIII (Piazza “Tubi”, Ndr), ricreare un verde pubblico andando a reimpiantare degli alberi e creare uno spazio per adulti e bambini». E’ quanto propone l’architetto manduriano, Giuseppe Moscogiuri che definisce la piazza situata sulla via per Oria «un vero e proprio pugno in un occhio per chi vive ed entra in città».



Concepita anni orsono dalle passate amministrazioni, la vasta area urbana «non fu mai completata – scrive il tecnico - perché quei tubi enormi che per anni sovrastavano gli altrettanti osceni “dolmen cementizi” non erano in grado di sopportarne e tollerarne l’enorme peso» dei tre simboli in acciaio tubolare delle religioni monoteiste, cristiana, ebraica e islamica.

Il 28 ottobre del 2018, poi, una tromba d’aria la attraversò facendo razzia dei vetusti pini che la ornavano. «Da allora nulla è cambiato – ricorda Moscogiuri che firma il documento assieme Piter Giorgino, coordinatore del Forum Assetto del territorio -, la Piazza versa in condizioni disastrose, andando anche a corrompere l’immagine circostante del quartiere Barco. Nonostante le tante firme dei cittadini che abitano nei pressi della Piazza nulla è cambiato; a ciò si aggiunge anche la beffa dei vari politicanti locali che hanno lasciato poche speranze e l’amaro in bocca nelle tante persone del quartiere».