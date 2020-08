Figure impacchettate in una Manduria dove non succede mai niente

La statua di bronzo del monumento ai caduti dell’uomo che rappresenta la cultura e il sapere, nascosta da un lenzuolo bianco e legata da funi ancorate a grosse pietre; figure senza volto coperte nello stesso sudario bianco che tentano di liberarsi dalle corde fermate da macigni. Sono alcune figure spettrali che questa mattina hanno incuriosito i passanti e gli automobilisti che transitavano dalla villa Comunale e da Piazza Giovanni XXII a Manduria.

In attesa di svelare il tutto e vedere il videoclip completo (e scoprire l'uso che se ne vorrà fare), possiamo anticipare che si tratta del set cinematografico di un’opera che farà discutere. Anche di politica e di cultura che non c’è, appunto. Si tratta di alcune delle visionarie riprese in corso in una Manduria dove non succede mai niente per un nuovo videoclip prodotto dal compositore Ferdinando Arnò.





Un video che coinvolge le eccellenze manduriane: dalla crew, al rapper Mouri interprete e autore del brano “Che peccato” (prodotto da Arnò), al regista Mirko Dilorenzo, l’attrice Sandra Caraglia, il ballerino Paolo Soloperto e la casa di produzione “Cinemetic” di Gregorio Mariggiò. Special guest della canzone è Precious una star americana del rap, protagonista indiscussa della Queer ballroom scene di New York.