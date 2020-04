​L’Istituto “L. Einaudi” lancia una Challenge poetica sui social

Le piattaforme social sono lo strumento più immediato di comunicazione preferito dai ragazzi. In queste ultime settimane, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, rappresentano uno dei pochi mezzi a diposizione per intrattenere i rapporti tra pari e col mondo esterno. Allo stesso tempo, un post di Instagram consente l’espressione immediata dei pensieri, delle idee, delle ambizioni dei più giovani. Per tali motivi, e nell’ottica della centralità educativa degli studenti nella mission della scuola, l’Istituto “L. Einaudi” ha lanciato una sfida: i ragazzi sono stati invitati a dar forma alla propria creatività, attraverso la poesia.



Disegni, post, gift, meme e brevi video sui temi della speranza, del coraggio, della natura hanno dato vita a quella che, nel gergo dei media, viene definita “challenge”. Ad oggi, tantissimi, e tra i più originali, sono gli elaborati pervenuti e che quotidianamente vengono pubblicati sulle pagine social della scuola, riscuotendo numerosi apprezzamenti, nella forma di “like” e commenti.

Un fil rouge li accomuna tutti: il desiderio di esprimere la propria emotività per non sentirsi soli, per affrontare le avversità, per vincere le paure, attraverso i versi di qualche illustre poeta o, per i più audaci, composti di proprio pugno. L’iniziativa, coordinata con passione ed entusiasmo dalla Prof.ssa Francesca Esposito, è stata individuata dal Dirigente scolastico della scuola come ulteriore strumento strategico di una didattica a distanza che travalica i confini stessi del sapere, per raggiungere le vette alte delle mille forme di espressività.