Xxv giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Quarta o quinta notizia Titolo: "Xxv giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia". Sabato 21 marzo 2020, ricorre la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. La Scuola Secondaria di 1^ Grado “Marugj-Frank” delI’Istituto Comprensivo “M. Greco” aveva progettato diversi percorsi di legalità che, purtroppo, non sono stati portati a compimento a causa del momento particolare che stiamo vivendo, ma la memoria non si ferma! #Io resto a casa, e anche restando a casa, i nostri alunni non rinunciano a far sentire la loro voce e il loro impegno e hanno deciso di aderire alla campagna social di memoria collettiva promossa dall’Associazione Libera.

Ogni ragazzo farà un selfie con un cartello su cui avrà scritto un nome di vittima innocente di mafia che vorrà ricordare, il testimone dagli uni agli altri sarà un fiore perché come sempre, e ancor di più quest’anno, abbiamo bisogno di un simbolo di speranza e di rinascita, in comunione e nel rispetto della Terra e degli Uomini.