Il 18 gennaio di 80 anni fa nasceva il cantautore e poeta Fabrizio De Andrè. Anche noi abbiamo voluto ricordare il suo operato musicale, che ha rivoluzionato il mondo musicale italiano, grazie alla sua incredibile capacità di trattare temi scomodi e importanti con assoluta caparbietà.

Sei anni fa è stata dedicata la V edizione de La Festa de La Voce di Manduria all'"uomo-Faber", alle sue canzoni e alle tematiche che vengono affrontate nei suoi brani. Alla due-giorni erano presenti in totale circa cinquemila persone, un pubblico incantato dalla musica del cantautore genovese eseguita e cantata da musicisti locali e non e da interventi eccezionali che avevano come tema principale la libertà. «Libertà di stampa, di idee e di scelte» era appunto il titolo dell’intera manifestazione che ha affrontò temi scottanti sulle libertà negate: la libertà di sposarsi negata ai preti cattolici e la libertà di avere dei normali rapporti sociali e interagire con il mondo esterno che viene di fatto impedita ai familiari dei malati di Sla.

Il primo argomento, quello del celibato imposto ai preti, fu purtroppo censurato (un’altra volta) dai vertici della comunità di frati francescani che ci ospitava. La festa, infatti, si svolgeva sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio. E da quel punto, ci fu detto poche ore prima dello spettacolo che «non era possibile parlare di omosessualità né di preti che si vogliono sposare». Per questo motivo uno degli ospiti, il giornalista omosessuale Danilo Lupo (adesso inviato di punta della trasmissione condotta da Massimo Giletti "Non è l'Arena", ndr), tenne il suo intervento non dal palco ma per strada, tra il pubblico. L’ultima sera non fu possibile fare altrettanto perché il contributo che avremmo dovuto mandare sul tema scomodo alla chiesa (i preti sposati) era di natura video per cui, non avendo alternative all’unico impianto di diffusione che era montato sul sagrato, fummo costretti con molto dispiacere a cancellare l’intervento del manduriano Leonardo Mero, ex prete che dopo trent’anni di sacerdozio ha deciso di abbandonare l’abito talare per sposarsi con la donna di cui si era innamorato e dalla quale ha avuto un figlio.

Di seguito alleghiamo la video-sintesi della festa, a cura di Juice Sport.