Tour nelle scuole medie in cerca di studenti per l'indirizzo turistico sportivo

È tempo di fare delle scelte di vita importanti per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Per tale ragione, la Dirigente dell’Istituto “L. Einaudi” di Manduria, Anna Maria Gabriella Mele, incontrerà i genitori e gli studenti delle scuole medie della provincia di Taranto per illustrare il piano di studi e le modalità organizzative del nuovo percorso del Turistico sportivo, già attivo dall’anno scolastico in corso, che lega una solida formazione di base alle pratiche sportive più diffuse e ad uno stile di vita sano e attivo.

All’incontro, che si terrà presso la Biblioteca dell’Istituto, sabato 25 gennaio alle ore 9,45, interverranno anche il professore Vincenzo Di Maglie, docente di Economia Aziendale, e il professore Pierluigi Dadamo, docente di scienze motorie, che presenteranno gli studenti della prima classe del turistico sportivo.

La conferenza stampa avrà il piacere di ospitare e far conoscere, inoltre, gli sponsor Consorzio di Tutela PRIMITIVO DI MANDURIA, l’Azienda Agricola Felline-SPAZIO PRIMITIVO e la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana che, credendo nella validità del nuovo indirizzo di studi, hanno finanziato l’acquisto di abbigliamento e accessori sportivi ad uso esclusivo degli studenti.

L’occasione si inserisce nel percorso e nelle molteplici attività di orientamento che l’Istituto “L. Einaudi” di Manduria ha predisposto per gli studenti della scuola secondaria di I grado, al fine di diffondere una corretta e trasparente informazione indirizzata alle famiglie e al territorio.