Quanto sei manduriano? Ecco il vincitore del primo turno del gioco-rubrica

Il sabato mattina è sinonimo di cultura e divertimento sulla pagina Instagram de La Voce di Manduria. È partito proprio sabato scorso il quiz-rubrica dal titolo “Manduria e i manduriani”, dove ogni settimana vengono pubblicate cinque domande sulle stories del profilo che hanno come argomento unico i personaggi e luoghi simbolo della città. Il contest, oltre a divertire gli utenti attraverso una vera e propria prova di cultura e memoria, permette di conoscere la vera storia di Manduria, attraverso le personalità e i luoghi del passato che hanno caratterizzato la città Messapica.

Il primo turno del quiz ha registrato nei soli due giorni di votazioni un totale di 1907 visite al profilo, 2671 visualizzazioni delle stories e 343 votazioni con 78 partecipanti.

In questa prima manche, solo un utente ha registrato un punteggio di 5 risposte esatte su 5 domande. Si tratta di Gregory Sammarco, che diventa di diritto l’utente più esperto di storia manduriana del primo turno di “Manduria e i Manduriani”!

Dei restanti 77 concorrenti, 13 hanno sbagliato solo una risposta delle 5 domande proposte (16,88% del totale); 23 partecipanti hanno totalizzato 3 risposte esatte su 5 (corrispondente al 29,87%); 24 non hanno superato di poco la sufficienza (31,17%, con 2 risposte esatte su 5); 14 partecipanti hanno indovinato solo una domanda (rappresentativi del 18,18%). Tre utenti non hanno risposto correttamente a nessuna delle domande poste.

La prossima settimana verrà proposto un secondo argomento, chiunque potrà partecipare, basta seguire la pagina Instagram de La Voce di Manduria per concorrere al titolo di persona più esperta di storia manduriana del turno settimanale e di “manduriano DOC” dell’intera competizione!

Cercaci su Instagram, seguici e tieni d’occhio le stories, il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo alle 9 in punto!

N.B.: Molti degli utenti non hanno votato in tutte e cinque le stories, abbiamo considerato perciò come errato il voto non dato alle domande (in rosso).