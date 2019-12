«Einaudi’s stars», alla ricerca dei talenti da valorizzare

Venerdì 20 dicembre si è tenuto, presso l'auditorium dell'Istituto Einaudi di Manduria, un evento dedicato alla valorizzazione dei talenti degli studenti: Einaudi’s stars.

La nuova Dirigente, Anna Maria Gabriella Mele, che si è dimostrata da subito attenta alla didattica innovativa e alle molteplici esigenze dei giovani, ha espresso il desiderio, fin dai primi giorni di scuola, di organizzare un concerto di Natale che coniugasse la musica, la bellezza e l'arte in ogni sua forma, ma soprattutto la possibilità di incontrare personalmente gli alunni e le famiglie.

Durante il corso della serata, il cui leitmotiv è stata la valorizzazione dei talenti, gli studenti Einaudi si sono esibiti in canti, balli e musiche natalizie, dimostrando che il "sapere" deve essere indissolubilmente legato al "saper fare".

L’Einaudi’s stars ha, inoltre, coinvolto numerosi studenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Taranto che hanno partecipato al progetto-concorso "Mi piacerebbe una legge per...", organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Istituto Einaudi. In linea con l'esigenza di radicare nei giovani una coscienza civica attiva e consapevole, era stato chiesto agli studenti delle scuole medie di elaborare e redigere un'immaginaria proposta di legge: non sono mancate le idee più brillanti ed originali!

Tra le finalità del concorso, anche quella di sottolineare l’idea che la formazione dei giovani possa essere uno scambio di testimoni tra la scuola secondaria di I grado e quella di II grado, un continuum di crescita e maturazione degli studenti.

Al termine della manifestazione sono state consegnate le certificazioni Delf e sono saliti sul palco anche gli studenti degli anni scolastici precedenti per ricevere l’attestato del tanto agognato diploma.

«Einaudi’s stars è stato un momento della vita della scuola interamente dedicato ai giovani, alle loro aspirazioni, ai sogni più grandi, alla stella che brilla in ognuno dei loro cuori e che la scuola deve incoraggiare a splendere», ha tenuto a sottolineare la dirigente Mele.