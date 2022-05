"Santa Gemma Jam" con la parrocchia Santa gemma e i ragazzi della "Cantina Dei Mostri"

Domenica scorsa si é svolta sul piazzale della chiesa di Santa Gemma nell'omonimo quartiere il primo "Santa Gemma Jam", una giornata particolare, una di quelle giornate a cui Manduria, specie la più giovane, non era più abituata. La scommessa vinta da don Pasquale, nuovo parroco della parrocchia manduriana che contando sulla collaborazione e l'intraprendenza dei ragazzi dell associazione "Cantina De iMostri" che hanno interamente curato la direzione artistica e l'organizzazione, ha offerto così una giornata di festa arte cultura e condivisione alla comunità presente.

Si sono esibiti fin dalle prime luci del mattino, fino alle più calde che la fantastica giornata ha offerto, le eccellenze del movimento graffitism street art del panorama regionale. Il manduriano Dino "Steyr" Andrisano , il giovane Gabriele "Kabo" Quarta di Monteroni, Pierfrancesco P. Eight di Brindisi, Hms Crew e Paulo Mucca, hanno donato un incredibile murata (circa 30 metri). PArticolarmente apprezzata è stata la presenza di Paulo Mucca per l'importanza dell opera che ha lasciato, un opera ipnotica ispirata alla necropoli messapica!

Questo testimonia quanto l'occhio sensibile di un artista o comunque di un qualunque avventore rimanga folgorato dal fascino del patrimonio, probabilmente poco valorizzato dalla città e da chi ha competenza a farlo. Una murata importante volta a lanciare un segnale di Pace. Significativa poi la partecipazione di artisti del calibro di FidoGuido Bob Marcialledda e molti altri da sempre vicini ai progetti della giovane associazione manduriana.

Persino l'arcivescovo dopo la Santa messa ha tenuto a conoscere e congratularsi con gli artefici della manifrstazione Carlalberto Duggento in arte "Mouri" noto rapper di Bandiera Manduriana e l imprenditore agricolo e dj Fabrizio Resta in arte "Teknochef" presidenti e ideatori dell'associazione "Cantina dei mostri".

A quanto pare questo dovrebbe essere solo il primo passo di un percorso di collaborazione affinché si possa realizzare un contenitore di aggregazione all'insegna della condivisione e la cultura per i giovani manduriani e non solo, infatti è da notare come la manifestazione dal gusto tipicamente giovane abbia riscosso in pieno il consenso della comunita tutta offrendo oltretutto simpaticissime scenette e gag tra il giovane collettivo e il comitato della Parrocchia che ha collaborato in massima armonia! Sicuramente la prima di una lunga serie.