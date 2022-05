Gli studenti dell'Einaudi primi nel concorso sulla prevenzioni infortuni organizzato dall'Inali

Miglior sceneggiatura per “Il destino non c’entra”, la più originale e creativa ideata e scritta dagli studenti turistici della scuola Einaudi di Manduria dritti al podio grazie al concorso “Dal palcoscenico alla realtà Scuola di Prevenzione” promossa da Inail e Regione Puglia sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Così ha decretato la giuria di professionisti, permettendo ai vittoriosi studenti manduriani di mettere in scena la propria storia. Secondi invece, per un soffio, nel contest online accumulando 1529 like sulla pagina ufficiale del progetto.

Il destino non centra diventerà ufficialmente uno spettacolo teatrale, un vanto per la comunità messapica oltre che per lo stesso istituto Einaudi e che ha soprattutto entusiasmato la preside Scialpi che ha infatti precisato: “Sono veramente contenta per i miei ragazzi – dice orgogliosa -, per la scuola e per tutti; una vittoria meritocratica per la qualità del prodotto e la valutazione della giuria. Questa è la cosa più importante”. La storia pirandelliana pensata dai giovani studenti per il progetto vede come protagonista Marco, orfano di padre morto proprio per un incidente sul lavoro, che ha colpito la giuria (composta da personaggi dello spettacolo ed Enti promotori) proprio per lo spessore del testo: autentico e soprattutto coerente con il tema della sensibilizzazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella sceneggiatura gli studenti hanno citato alcune delle recenti tragedie sul lavoro consumate sul nostro territorio nazionale per poi accorgersi quanto il dramma li toccasse da vicino perché vissuto proprio da un loro compagno di banco.

A breve ci saranno i laboratori teatrali, dal sei al tre giugno, necessari per allestire e rappresentare lo spettacolo teatrale sceneggiato nel quale i ragazzi del V E IV della sezione turismo si dovranno cimentare. La sceneggiatura vincente dei giovani studenti ha inoltre fruttato 5000 euro alla scuola Einaudi, che dovrà reinvestire la somma in attrezzature e materiali funzionali alla prevenzione e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della struttura scolastica.

Marzia Baldari