"Vado e Dorno", una festa per Andrea con musica e basket

Sarà una giornata completamente dedicata ad Andrea Dorno quella organizzata domani 25 aprile grazie all’impegno del neonato collettivo “Dorno13”, amici del giovane attivista e giocatore di basket recentemente scomparso nella sua casa a Roma.

L’evento “Vado e Dorno”, creato in collaborazione con la Pro Loco di Avetrana, ha come obiettivo quello di celebrare la figura di Andrea, festeggiando tutti insieme la voglia di fare cose libere e belle, con tutta l’energia che il compianto ragazzo ha sempre espresso in ogni cosa che facesse.

Tantissime le attività all’interno: oltre ad una zona destinata al food&drink e un’area allestita ed adibita alla pallacanestro, per permettere a chiunque volesse di utilizzarla per effettuare qualche sessione di tiro, verranno realizzati dei murales dedicati ad Andrea ad opera di due artisti locali, Christian Cavallone ed Emanuele Gigantelli.

La giornata - «all’insegna della libertà, dell’arte, della musica, dello sport e del divertimento» come si legge nel comunicato stampa - sarà accompagnata da tanta buona musica, grazie alla partecipazione dei maggiori esponenti della scena musicale locale di ogni genere, dal rap al funky, fino alla dub. Tra i tanti ospiti che allieteranno la giornata con la loro musica ci sarà Vincenzo Destradis, poliedrico artista e frontman dei Westfalia, divenuti celebri per la loro partecipazione al talent show X-Factor lo scorso anno. Insieme a lui, Sensi Smoka, Maico, Faya Free Sound, The Navigator MCT – Bone Rocky Ganja Vox, Inganno, GMC, OFHICS e tanti altri ancora.

L’evento avrà inizio alle 16 e durerà fino a mezzanotte, si svolgerà nei pressi del palazzetto dello sport di Avetrana, alle spalle del bar “Rosa dei Venti” in Piazza Kennedy e sarà ad ingresso libero e gratuito.

Antonio Dinoi