“Improvvisazione collettiva”, al Museo Civico mostra di opere di artisti manduriani

“Improvvisazione collettiva” è il titolo della mostra allestita nella “Sala della cultura” del Museo Civico Manduria che dal 14 al 24 aprile ospiterà opere degli artisti Rosanna Baldari, Toto Dinoi, Leonardo Leone, Luana Leone e Salvatore Piccione.

«Improvvisazione perché è nata così, quasi nel momento stesso in cui è stata pensata, nulla di prefissato se non la volontà di “inventarsi” nuove espressioni, nuove tecniche», spiega la direttrice del museo e curatrice della mostra, Loredana Ingrosso. Ingresso libero, al primo piano dell’ex Monastero delle Servite, in Via Omodei 28, dalle 10 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30.