“Inventiamo una favola”, la bella iniziativa dell’Istituto Don Bosco

Si è concluso, tra entusiasmi e sorrisi, il modulo formativo “C’era una volta… e c’è ancora oggi” nell’ambito del progetto Pon “Noi con te”, che ha coinvolto gli alunni delle classi prime di scuola primaria dell’istituto Don Bosco di Manduria.

Il percorso formativo è stato motivato dalla consapevolezza della valenza pedagogica della fiaba, che può davvero offrirsi al bambino come formazione alla vita. Al tempo stesso, la fiaba narrata diventa strumento di dialogo autentico tra adulto e bambino, educa al silenzio e all’ascolto, favorisce lo sviluppo del linguaggio, suscita un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e dei libri in generale.

Questi gli obiettivi perseguiti attraverso la narrazione di fiabe classiche e della tradizione popolare manduriana, che hanno accompagnato l’intero percorso formativo, ben combinandosi con ulteriori attività altamente motivanti (manipolativo-creative, motorie, canore, giochi di finzione, uscite sul territorio). Momenti di brainstorming e di riflessione mediata hanno, inoltre, condotto gli alunni a scoprire che le fiabe seguono uno schema ricorrente (inizio – crisi – lieto fine) e che i personaggi e le situazioni si ripetono secondo un intreccio sempre nuovo.

La proposta formativa è approdata, dunque, ad una fase più “creativa”, in cui si è lasciato spazio al pensiero e alla capacità d’espressione dei bambini. Divisi in piccoli gruppi, hanno “messo in scena” la propria fiaba a partire dagli elementi-funzione da loro stessi estratti a sorte attraverso “La tombola delle fiabe”, “I dadi magici”, “Il librone Inventa-fiabe”.

In generale, il percorso si è rivelato altamente formativo, occasione di sviluppo intellettivo, linguistico ed affettivo.

(Estratto dalla pagina Facebook Don Bosco Manduria)