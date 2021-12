Sono state girate a Manduria alcune scene del film “I fratelli De Filippo”, che andrà in onda su Rai1 giovedì 30 dicembre alla 21.20, per la regia di Sergio Rubini. Le scene che hanno interessato Manduria sono state effettuate a fine febbraio scorso presso masseria Schiavoni, nell'area del ex campo dell'aviazione lungo la provinciale Manduria - Oria.

Sergio Rubini ha ritenuto molto suggestiva e adatta allo scopo la scenografia della masseria diroccata, con gli alberi e il vialetto che ad essa conduce. Per l'occasione si è reso necessario regolare il traffico lungo via Oria e ottenere le opportune autorizzazioni dalle autorità militari che gestiscono la zona. Il sindaco di Manduria e il suo staff non hanno esitato a fornire tutta l'assistenza necessaria alla buona riuscita dell'operazione.

"È stato un vero piacere prodigarmi per accogliere la richiesta del regista" ci spiega Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria, "sia per la simpatia che nutro verso di lui e il suo amore per il Sud, sia per dare una piccola occasione di visibilità alla mia Città... che non guasta mai".

A cura dell’Ufficio Staff del sindaco Pecoraro