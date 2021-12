Prorogata la mostra a Castel Sant’Angelo del maestro centenario Pietro Guida

Un successo talmente grande che la direzione artistica del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo di Roma ha deciso di prorogare fino a tutto il 2022 l’installazione del maestro Pietro Guida. Per la “Giornata del Contemporaneo”, la pagina Facebook ufficiale del museo ha annunciato ai suoi lettori e a tutti gli spettatori il procrastinare della mostra “Lo spettacolo della vita/Life is a show”, l’installazione di quattordici sculture del maestro manduriano di adozione e campano di nascita.

Cento anni di vita e di arte, quelli dello sculture Guida che ha ricevuto un ulteriore soddisfazione e conferma per le sue opere d’arte. Quattordici statue in cemento leggero in cui corpi si abbracciano, baciano e volteggiano e che continuano a far emozionare e interagire gli spettatori di tutto il mondo. Quattordici come gli anni impiegati per la loro realizzazione, dal 1990 al 2004. Sono “Le Maschere”, sculture incise in una materia così povera ma duttile che restituiscono allo spettatore la possibilità del tatto rispetto opere che occupano uno spazio vivente. Tracce concrete dell’esistere, inserite nel Mausoleo di Adriano lo scorso tre luglio come omaggio all’artista Guida per i suoi cento anni e che sono state riconfermate anche per l’anno avvenire.

Dopo quasi due anni di stop e di riaperture a singhiozzo che hanno profondamente colpito, in particolare, il settore culturale, la diciassettesima Giornata del Contemporaneo ha deciso di mettere in campo un ricco programma di iniziative ponendo al centro il tema del “performativo”, perfetto argomento per le corporee opere del maestro Guida che ha percorso una lunga carriera dedicata all’espressione dell’animo umano. Le famose statue sono state recentemente esposte anche nella città messapica al Palazzo delle Servite.

Marzia Baldari