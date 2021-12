Colori e Collage. Personale di Toto Dinoi

Illustratore, grafico, arredatore, exibit design. Manduriano e romano d’adozione, Tito Dinoi offre al Museo Civico di Manduria parte della sua produzione artistica in una mostra aperta al pubblico e a ingresso gratuito dal 7 dicembre all’8 gennaio.

Il filo conduttore dell’esposizione intitolata “Colori e Collage”, è la prima e la seconda guerra mondiale attraverso quadri collage che spiccano per varietà tematica. Quelle dell’artista Toto, sono opere sperimentali popolate da figurine colorate che danno spazio a composizioni originali e manuali. La ricchezza artigianale e cromatica dei lavori dell’artista affiancano un impegno immaginativo che riporta lo spettatore alla fanciullezza.

Artista molto caro a La Voce di Manduria. Sono sue, infatti, tutti i manifesti a tema delle edizioni della festa del giornale che si tiene ogni anni nel mese di agosto.

“La produzione artistica di Toto Dinoi, che si segnala, - scrive il giornalista e docente di Storia dell’Arte Nicola Morrone - anche ad uno sguardo rapido, per la varietà tematica, la tendenza alla sperimentazione linguistica, la padronanza tecnica, la freschezza d’ispirazione, attende di essere criticamente sistemata. La mostra rappresenta una selezione della produzione vecchia e nuova, dagli esiti più vari, ma in cui è possibile ravvisare una sostanziale unità. Le opere spiccano, tra le altre cose, per la gestione della composizione, che, pur nella grande varietà degli elementi, è sempre perfettamente equilibrata. L’aspetto “scenografico” è uno tra gli elementi qualificanti del lavoro dell’artista. I “collages”, oltre che per freschezza cromatica e iconografica, coinvolgono per la loro scoperta manualità. Negli “scotchcollages”, giocati su effetti epidermici di grande sensualità, lo sfaldamento dei contorni segna il procedere inesorabile dei corpi, pur desiderati, verso una definitiva intangibilità. Anche negli acrilici l’artista, libero dai vincoli della tradizione, ha offerto prove significative.In mostra è infine presente un’opera, frutto della collaborazione di Toto Dinoi con il compianto Tonino Brunetti. I due hanno creato, negli anni passati, un simpatico, gaio ed affollato universo di “figurine”, inserite in composizioni a tema, via via esposte al pubblico".

L’artista Toto Dinoi ha, infatti, collaborato a lungo con l’artista manduriano Brunetti stroncato lo scorso luglio da un male di cui soffriva da tempo.

Marzia Baldari