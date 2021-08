Al via la XII edizione della festa del giornale con un pensiero alle donne afgane

Ancora posti disponibili per l'appuntamento estivo della Festa della Voce di Manduria giunta alla sua dodicesima edizione che si terrà questa sera nel Giardino Messapico “Azienda Agricola Malorgio”, a Manduria, in via Scarciglia, al confine con il Parco Archeologico.

Il tema: la violenza di genere affrontata in tutte le sue sfaccettature, da quelli visibilmente brutali, alle patine silenziose di lesioni identitarie, ma anche tanta buona musica grazie alle voci degli artisti locali. La violenza fisica, verbale, psicologica, ma anche i fenomeni del catcalling e bodyshaming verranno raccontati attraverso testimonianze dirette di chi, l’atrocità della violenza, l’ha vissuta – letteralmente - sulla sua pelle. Un'edizione che coincide con il dramma che stanno vivendo in queste ore le donne e le famiglie afgane vittime di un regime totalitario e integralista. A tutte loro sarà dedicata la festa di questa sera.

La Voce di Manduria con le sue sole forze e con l’aiuto degli sponsor, ancora in contesto emergenziale offre ai suoi lettori una serata per riflettere donando loro l’opportunità di entrare in contatto con storie di violenza in carne e ossa, ma anche di trascorrere una serata nella splendida location del Giardino Messapico.

Interviste, premiazioni e riconoscimenti saranno presentati dal trio ufficiale Antonio Erario, Simona Daversa e Marzia Baldari. Ospiti che saliranno sul palco, come la psicologa Sabina Sabatini referente del Centro Antiviolenza di Manduria “Rompiamo il Silenzio”, la giovane poetessa Maria Elena Tripaldi che ci racconterà il successo del suo podcast “Lettera Femmina”, l’assessore Domenico Sammarco vittima di bodyshaming, ma anche dirette streaming con ospiti da tutta Italia come l’attrice Carolina de’ Castiglioni vittima di catcalling, la fotografa Marzia Bianchi ideatrice di una mostra molto particolare realizzata con radiografie di donne colpite da violenza fisica e, infine, i racconti raggelanti di Maria Antonietta Rositani e Filomena Lamberti marchiate dalla bestialità dei propri ex mariti. Una sopravvissuta dalle fiamme, l’altra sfregiata con l’acido.

Incontri, quindi, non solo femminili, contornati da gadget come la ricercata trozzella della libertà, simbolo imperituro del giornale manduriano, fiori e vino e il Premio Gabriella Fanuli con stacchi musicali grazie alla presenza delle cantanti Shelly Stranieri, Katia Minerva, Serena Calò e la stessa Simona Daversa che debutterà con il suo nuovo singolo “Non prenderci in giro”. La serata proseguirà con il concerto finale degli Elettromascarimirì.

La partecipazione alla Festa è gratuita ma è necessario prenotarsi qui e poi esibendo all'ingresso il Green Pass o un tampone recente.

Marzia Baldari