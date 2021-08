Musica e libri nel programma estivo della Proloco Manduria

Il cartellone degli eventi estivi della Pro Loco di Manduria prosegue il 9 agosto con un altro incontro del Pro Liber – i caffè letterari con la presentazione del libro di liriche di Alessio de Giorgi ‘Scienze – poesie del futuro’ un viaggio nel mondo della fisica i cui principi fondamentali divengono spunto per un’inedita fusione (a freddo) tra poesia ed interpretazione empirica dell’universo. La serata si svolgerà nel giardino della scuola paritaria Belisario Arnò in via Santa Lucia 4 e sarà presentata dall’avvocato Cosimo La Corte.

Appuntamento fisso da ormai 8 anni e solitamente primo capitolo di un racconto musicale che prima dell’emergenza pandemica prevedeva un finale in grande stile col concertone di pizzica (momentaneamente sospeso a causa delle restrizioni anti covid) il Messapia Concert Festival torna anche nel 2021 con la Crazy Roll Band.

L’11 agosto alle ore 21:00 Lo swing del gruppo musicale salentino risuonerà, per l’occasione, nel cortile delle Cantine Erario in Via per Maruggio e si diffonderà tra i filari dei vigneti che circondano la location incastonata nella campagna manduriana, divenuta quasi un luogo sacro per i winelovers e gli estimatori del Primitivo di Manduria, il rosso che sta conquistando palcoscenici internazionali. I ritmi rockabilly e rock’n roll si riveleranno colonna sonora particolarmente adatta ad una notte d’estate e ci faranno rivivere scenari tipici dell’America anni‘50 evocando atmosfere alla Grease, ciuffi impomatati e vecchie Cadillac tirate a lucido.

Una festa in musica che sarà occasione per celebrare il padrone di casa, il Primitivo di Manduria, che si concederà ai partecipanti con le degustazioni previste durante la serata.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative imposte per contenere la diffusione della pandemia pertanto è obbligatoria la prenotazione al numero 3472394301