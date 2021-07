Il collezionista Scarciglia dona al comune il suo tesoro di ceramiche pregiate

L’avetranese Elio Scarciglia, per anni affidatario dell’antica Torre di Colimena, ha donato al comune di Manduria la sua preziosa collezione di manufatti ceramici destinati alle produzioni agricole della zona e di tutto il Salento. Il collezionista ha rinunciato anche alla concessione demaniale marittima lasciando quindi tutto all’amministrazione comunale manduriana.

La volontà di tale lascito era stato già espresso da Scarciglia alla precedente amministrazione straordinaria che ne prese atto con atto deliberativo del giugno 2019.

Ora l’attuale amministrazione ha acquisito i beni ed ha deciso di valorizzare la mostra delle ceramiche di pregio già esposta nei locali della torre.

Già per la stagione stiva in corso sarà allestito un museo e relativo punto informativo che nelle more del definitivo affidamento, sarà affidato momentaneamente all’Ente Riserve naturali presieduto da Alessandro Mariggiò il quale ha già dato la sua disponibilità.