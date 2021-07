"Mentre tutto scorre", a distanza di un anno e mezzo dalla pandemia, con l’avanzare della campagna vaccinale e il calo dei contagi, ci sono tematiche silenziate da tempo immemore: quelle dei diritti delle persone con disabilità. A trattare regolarmente problematiche e conflitti sulla disabilità è Claudio Rimoli, che da più di quattro anni racconta – e si racconta – fatti di cronaca italiana e di vita personale, proprio sulla Voce di Manduria. “Mi piacciono i Negramaro. Ci ho pensato e mi è venuto in mente con semplicità”, spiega Claudio rispetto il nome del suo blog, "Mentre tutto scorre".

Claudio Rimoli ha 33 anni, vive a Sava (Ta), ha studiato informatica, ma scrivere è il suo talento. Il suo tono pungente e sarcastico lo riserva per narrare i pregiudizi, i tabù e le difficoltà relazionali da uomo disabile che vive in un piccolo paese e che vorrebbe avere più sostegno e ascolto dalle istituzioni.

Tra i suoi articoli, in particolare, spicca un vademecum a punti per smuovere le coscienze sulle disabilità: una piattaforma digitale, maggiore agevolazione e partecipazione alla vita politica, più dialogo e collaborazione tra disabili e normodotati, una società più aperta e inclusiva e, il diritto alla sessualità. Senza timore, ai microfoni della Voce di Manduria, Claudio rievoca queste sue proposte promuovendo più apertura mentale, soprattutto in tema di diritto alla sessualità. “Tutti avrebbero diritto alla felicità”, e per il blogger savese questo sentimento si assapora nei piccoli gesti: una carezza, una passeggiata al parco o una piacevole chiacchiera in buona compagnia. Esiste una figura professionale e competente che lo Stato italiano ancora non riconosce: quello dell’Assistente alla Sessualità. Dal 2014 è fermo il disegno di legge che istituisce questa professione per la sana sessualità e il benessere psico – fisico delle persone disabili, ma non approvato ufficialmente.

L’educatrice sessuale non può avere rapporti carnali, ma istruisce le persone disabili verso una maggiore conoscenza di se stessi e del proprio corpo. Attualmente in Italia è l’Associazione “Love Giver” a occuparsi di questo lavoro.

Di seguito l’intervista a Claudio Rimoli. Servizio di Marzia Baldari