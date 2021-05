Il dirigente e le complesse sfide della realtà scolastica

Si avviano a conclusione i seguitissimi eventi formativi, finanziati dal M.I.U.R., organizzati dall’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria (Ta), in rete con il II Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria (Br), rivolti ai Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo, aperti anche ai docenti.

Eventi formativi che hanno, infatti, registrato numerose visualizzazioni da ogni parte d’Italia e che continuano a registrarne anche in modalità asincrona sul canale YouTube dell’I.C. Don Bosco.

Segno, evidentemente, che i diversi tavoli di confronto tra personale scolastico ed esperti di assoluto rilievo dell’Università, del mondo della Scuola, della Magistratura e dell’Associazionismo, sono risultati quanto mai impellenti, visto anche quest’epoca di grande transizione.

Interverranno la Dott.ssa Anna Cammalleri – già Direttore Generale dell’USR Puglia, oggi Consigliere del Presidente della Giunta della Regione Puglia, per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia e il noto Professore Alessandro Zanchettin, Pedagogista – Formatore, oltreché docente presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, che tratterà l’ultimo tema in calendario, ovvero “Legami educativi e processi d'innovazione didattica”.

L’ultimo appuntamento quindi è per martedì 25 maggio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sempre in videoconferenza sul canale YouTube dell’I.C. Don Bosco di Manduria.