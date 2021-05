E' manduriano il vincitore delle Olimpiadi Nazionali di italiano 2021

Si chiama Marco Pesare ed è manduriano il vincitore delle Olimpiadi Nazionali di italiano 2021. E’ studente del Liceo “De Sanctis Galilei” di Manduria ed è risultato primo classificato della categoria Junior dell’Area Liceale nella gara. Unico proveniente da una scuola pugliese tra gli studenti arrivati sul podio, Marco è originario di Sava e frequenta il secondo anno dell’indirizzo classico del liceo manduriano.

La sua passione per il calcio gli ha portato fortuna proprio nell’elaborazione di una delle prove del certamen, in cui gli veniva richiesto di scrivere un post creativo per un blog, raccontando un episodio esilarante, ponendosi nei panni di un vecchio compagno di classe secchione del suo calciatore preferito.



Alla X edizione delle Olimpiadi nazionali di Italiano, dedicata a Dante Alighieri, hanno partecipato quest’anno oltre 12mila studenti da 765 scuole di tutta Italia e anche dal resto del mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta il 14 maggio scorso, preceduta da un intervento di Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, e da una Lectio magistralis di Luca Serianni, accademico dei Lincei e della Crusca, dal titolo “Tendere la lingua come un elastico: l’italiano della Commedia”. Dopo la proclamazione dei vincitori, si è tenuta una tavola rotonda con i contributi di studiosi e accademici della lingua e della letteratura italiana.



