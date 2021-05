“Intelligenza Emotiva negli ambienti di apprendimento”

È il trend del momento il tema centrale del prossimo incontro del Corso di Formazione dal titolo: “Il Dirigente e le sfide della complessa realtà scolastica”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria (Ta), in rete con il II Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria (Br), rivolto ai Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo e aperto anche al corpo docente.

A relazionare sarà il Dott. Stefano Centonze, formatore, scrittore, autore, editore, arti terapeuta specializzato in Musicoterapia e nello studio della comunicazione non verbale filtrata dal linguaggio del corpo e delle emozioni. Da anni impegnato nello studio e nella ricerca intorno ai linguaggi artistici e della creatività per accrescere l’Intelligenza Emotiva, nel 2018 - 2019, ha collaborato alla stesura della Mozione Parlamentare per l’introduzione dell’ora curricolare di educazione emotiva nella scuola italiana di ogni ordine e grado.

Ha fondato e dirige Artedo, Ente Accreditato MIUR per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, la Casa Editrice Edizioni Circolo Virtuoso, Artedo Network - rete tra scuole di Arti Terapie (Musicoterapia, Danzamovimentoterapia, Teatroterapia e Arteterapia) in Italia -. È, altresì, fondatore e direttore di Art Coaching Smart School, Scuola Triennale di Crescita Personale con le tecniche artistiche e narrative del Metodo Autobiografico Creativo.

L’appuntamento è per venerdì 14 maggio, dalle 15,30 alle 17,30. Visibile, successivamente, sul canale YouTube dell’IC “Don Bosco” di Manduria.