Il ricercatore manduriano che preferisce restare in Italia

Si chiama Ismael Matino, è di Manduria ed ha 34 anni. E’ uno dei cervelli italiani costretto a lasciare la sua terra d’origine per studiare e perfezionarsi ma che ha scelto di restare in Italia rifiutando allettanti contratti con l'estero.

Matino vive a Pisa ed è un brillante ingegnere chimico assegnista di Ricerca al Centro ICT-COISP dell’Istituto Tecip della Scuola Sant’Anna. Il quotidiano «La Nazione» ieri gli ha dedicato un articolo dal titolo "All’estero conviene, ma io resto in Italia". Di seguito il testo firmato da E.M.

«Tra le molte criticità del sistema, Ismael mette in luce la difficoltà di far carriera: "Per diventare ricercatori è necessario partecipare a progetti di ricerca e possibilmente comparire nella paternità di essi. Tuttavia non tutti i progetti lo permettono, al punto che l’assegnista, anche a fronte di un contributo sostanziale, nemmeno possa apparire". "Per far carriera accademica inoltre – spiega - è spesso richiesto essere responsabili di progetti di ricerca; ma su questo fronte c’è un problema di mentalità, perché ancora la responsabilità scientifica è considerata appannaggio del personale strutturato". Ismael, come molti suoi colleghi, ha studiato e fatto ricerca anche all’estero: "In Germania ho conosciuto ragazzi che, a parità del ruolo di assegnista, avevano contratti più dignitosi, con stipendi più alti, garanzie e facilità di accesso a paternità e maternità". Ma allora, ha senso restare in Italia? Per Ismael sì, perché vuole "contribuire al futuro in termini e continuare a fare innovazione".

Tra le falle del sistema italiano c’è anche l’assurdo per cui il Paese investe nella formazione di questi giovani talenti, finanziando le borse di studio, e poi all’improvviso li lascia andar via. Non sarà uno spreco? "Succede anche – prosegue Ismael - ,quando siamo all’apice della formazione e della creatività dei progetti che stiamo portando avanti, che non possiamo continuare. E i risultati si perdono, finiscono insomma con la persona che va via. Un peccato". E.M.