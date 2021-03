Settimana della donna con i comuni, i ragazzi dell’artistico e le associazioni tarantine

Dall’8 al 14 marzo il comune di Manduria con la collaborazione del Liceo Artistico di Manduria e le due organizzazioni tarantine, “Zonta Club” e “Comitato per la qualità della vita”, promuove la “Settimana della donna”. Lo scopo è quello di favorire la crescita responsabile dei giovani e delle comunità attraverso la cura della loro formazione all’insegna della non discriminazione di genere, in tutte le sue forme. Si cercherà quindi di creare una rete sempre crescente tra istituzioni e comuni limitrofi.

Il Format si articola in sette iniziative distinte, col seguente calendario:

8 marzo 2021, mattina, Comune di Manduria: apre con La Mimosa d'Argento, organizzata dal Comitato Qualità della Vita di Taranto, alla presenza dei sindaci o dei loro delegati interessati all’iniziativa. In collegamento parteciperanno le classi di alcuni Istituti Scolastici del territorio.

9 marzo Comune di Sava, pomeriggio: Donne nell’impresa

10 marzo Comune di Grottaglie, pomeriggio: Donne in volo

11 marzo Comune di Avetrana, pomeriggio, Donne e integrazione

12 marzo, Comune di Pulsano, pomeriggio, Donne nella scuola

13 marzo, Comune di Faggiano, pomeriggio, Piccole donne in politica

14 marzo, Comune di Manduria, pomeriggio Donne in Corsia.

L’impegno di spesa previsto a carico del comune Messapico è di 900 euro necessari a coprire le spese relative alla trasmissione degli eventi attraverso piattaforma social avvalendosi di emittenti televisive, omaggi floreali, decorazione dell'aula consiliare e trasferimento di somme in favore del liceo artistico a titolo di rimborso spese per le attività svolte dagli allievi.