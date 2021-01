Virtual open day all’Istituto Comprensivo “Michele Greco”

L’Open Day è una modalità fondamentale di promozione della scuola, di presentazione della didattica attraverso mostre, laboratori, attività ma soprattutto è il momento dedicato alla visita degli spazi e all’incontro e dialogo dei futuri alunni e le loro famiglie con i protagonisti della scuola: dirigenti, insegnanti, alunni. L’Open Day è visto anche come un momento di festa, i ragazzi mettono in mostra il meglio di quanto vivono e imparano nell’ambiente scolastico.

Purtroppo il periodo di emergenza sanitaria e il distanziamento sociale impongono una riflessione sulla possibilità di ricreare l’esperienza dell’Open Day anche online. Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Rita Pisarra, non potendo far vivere realmente gli spazi del proprio ambiente scolastico e le attività didattiche quotidiane che si realizzano all’interno dell’Istituto Comprensivo “M. Greco”, ha deciso di presentarle, insieme ai docenti, in diretta streaming su Facebook lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 17:30, ai genitori che frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria e dei bambini che inizieranno la Scuola dell’Infanzia e martedì 12 gennaio alle ore 17:30, ai genitori dei ragazzi che frequenteranno la classe prima della Scuola Secondaria di 1^ Grado.

Sarà presentata la Mission dell’Istituto che si riassume nelle tre definizioni di Accogliere, Dare senso e Orientare e la Vision sull’importanza della convivenza nella diversità e sulla nuova avventura che si vivrà con l’inizio del nuovo percorso.

Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale saranno i tre assi portanti dei tre ordini di scuola. Inoltre, le famiglie potranno visitare, in modalità virtuale, gli ambienti dei vari plessi dell’I.C. M. Greco e visionare una serie di attività svolte dai tre ordini di scuola sul sito www.icsmichelegreco.edu.it, nella sezione Offerta formativa 2021-22 o visitando la pagina Facebook dell’Istituto