​Coronavirus a quota 207, Rsa e scuola nel mirino

Manduria ha superato la barriera dei 200 contagiati dal coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Gregorio Pecoraro prendendo come riferimento i dati della Prefettura secondo i quali i manduriani attualmente positivi al Covid sono 207. Di questi, 54 sono sintomatici per cui ospedalizzati in gran parte nei reparti dedicati del Giannuzzi. Le persone in sorveglianza e isolamento fiduciario sono solo 28.



Desta sempre preoccupazione il focolaio esploso nella Residenza sanitaria per anziani «Villa Argento» dove il numero degli ospiti positivi è salito a 50 ed altri 17 tra gli operatori.

Paura anche per il contagio di una maestra della scuola privata per l’infanzia «Il Melograno». Il caso prontamente segnalato dall’interessata ha consigliato la direzione a sospendere l’attività per due giorni per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti. Le famiglie degli alunni della sua classe intanto (non tutti), seppure non tenuti, stanno rispettando un periodo di isolamento volontario in attesa dell’esito del tampone a cui si sottoporranno privatamente.

A proposito di test, si registra un’intensa attività dei laboratori impegnati a soddisfare le numerose richieste di chi è rientrato dalle regioni sede di studio o di lavoro. È diventata prassi per tanti verificare la propria negatività al rientro per evitare che si contagino i propri parenti con maggiore cautela per i genitori anziani e nonni.