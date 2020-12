Bitumazione approssimativa e sotto la pioggia: chi controlla i lavori pubblici?

“Con queste foto vorrei denunciare pubblicamente la scarsa qualità sia del materiale utilizzato sia della messa in opera dello stesso per il ripristino del manto stradale a seguito di lavori eseguiti pochi giorni fa sia in via Vincenzo Filotico che nella adiacente Via Manfredi”. Inizia così la lettera firmata di un nostro lettore che, per mezzo delle foto che pubblichiamo, intende denunciare quegli che, a suo dire, sono lavori pubblici eseguiti male e con l’impiego di materiale di scarsa qualità. “Nei giorni scorsi (e non anni fa) – continua la missiva – sono stati eseguiti dei lavori di scavo e di messa in opera di tubature che presumo corrispondano ad allacci di fognatura ed acqua, lavori che hanno interessato via Vincenzo Filotico e Via Manfredi, ma dopo appena 2 giorni di normale pioggia il manto stradale appena ripristinato ha ceduto, facendo aprire delle buche non indifferenti al centro della strada, creando così pericolosi sia per i pedoni che per le autovetture in transito”. La denuncia del nostro lettore prosegue evidenziando come “si può ben notare che il bitume utilizzato per il manto stradale non sia stato compattato ne pressato, con la conseguenza che insieme alle buche il materiale bituminoso sotto forma di piccole pietrame rende tutto il manto stradale adiacente molto sdrucciolevole e pericolo”.



Poi la domanda legittima “mi chiedo: ma come mai a Manduria sembra che chi dovrebbe controllare sul corretto svolgimento dei lavori pubblici e sulla loro qualità una volta finiti, non veda tutto ciò e non imponga una corretta messa in opera di tali lavori? Nessun privato pagherebbe mai un centesimo per dei lavori eseguiti in quel modo, ne sono certo!”.

E che a Manduria il problema del cattivo stato delle strade non sia solo la normale usura ma anche, forse, dei cattivi lavori di ripristino eseguiti nel tempo e che nessuno controlla come dovrebbe, lo si evince anche da una foto scattata in via Gramsci e apparsa nei giorni scorsi su alcuni social network: nello scatto si vedono degli operari impegnati a rifare l’asfalto durante un giorno di pioggia e con evidente presenza di abbondante acqua dappertutto. Questa dovrebbe essere una pratica notoriamente sconsigliata e poco corretta in quanto l’asfalto a caldo va messo su sede stradale asciutta per permettere una maggiora aderenza e resistenza, con uno strato d’acqua sotto all’asfalto quest’ultimo, infatti, non riuscirà ad aderire bene, staccandosi presto. E dando vita a rotture e crepe, per questo motivo la bitumazione viene eseguita preferibilmente d'estate e su terreno asciutto e ad ogni modo mai sotto la pioggia.

Gabrio Distratis