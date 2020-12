​Covid, positivi a Manduria: numeri in costante aumento

Aggiornamento dei positivi al Covid-19 a Manduria: sulla base del bollettino della Prefettura di venerdì 11 dicembre, il sindaco Gregorio Pecoraro fa sapere che i cittadini manduriani positivi sono 187 (di cui 34 ospedalizzati) e 43 in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.



A dicembre l’aumento dei positivi nella città messapica è stato costante: la prima comunicazione del mese risale al bollettino ufficiale del 2 dicembre e riportava 164 positivi. Solo venerdì scorso, i contagi rilevati erano ben 23 in più. Il dato fa certamente riflettere ed è il termometro fedele della pericolosità del virus, sebbene l’incremento più drastico è datato fine novembre, quando in venti giorni i contagi si erano più che triplicati.

I guariti, questi sconosciuti

Molto spesso giungono richieste in relazione ai dati sulle guarigioni dal Covid. Ora, c’è da premettere che le comunicazioni che ci giungono dal sindaco rispetto ai dati della Prefettura, non fanno mai riferimento alle guarigioni.

Tuttavia, se l’ordine di grandezza dei cittadini positivi resta quello che è tuttora ed anzi punta all’incremento – negli ultimi giorni seppur costante, comunque moderato – si fa presto a concludere che le guarigioni, che pure ci sono, incidono in maniera inferiore rispetto alle nuove positività. Ed anzi, poiché in questa fase più che i numeri è importante la loro interpretazione, con i contagi in crescita, gli ospedali quasi al collasso ed una terza ondata praticamente alle porte, il numero di guariti di certo non è irrilevante, ma al momento risulta poco significativo e assolutamente relativo. Ed è questa una delle principali ragioni per cui ci si sofferma quasi esclusivamente sulla curva dei contagi e sui nuovi positivi.

Diffusione dei dati intermittente

Intanto, le comunicazioni sui contagi sono ritornate ad essere di nuovo intermittenti. Ci sentiamo di ritenere che una diffusione quotidiana del numero contagiati, o almeno subito dopo la comunicazione della Prefettura, sarebbe utile a tenere alta la guardia.

Gianpiero D’amicis