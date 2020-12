​Il coronavirus uccide un altro manduriano

Un altro manduriano è morto per Covid. Si tratta di un ottantenne che non soffriva di patologie particolari. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto dove era stato da poco trasferito dal Santissima Annunziata sempre della città ionica. Dovrebbe essere il quinto manduriano vittima del coronavirus dall’inizio della pandemia. Alla data dell’8 dicembre, invece, i manduriani attualmente positivi al virus sono 182, quaranta dei quali con sintomi più o meno gravi e quindi ricoverati nei reparti dedicati. Purtroppo il numero dei guariti, utile per fare un rapporto con i nuovi positivi, non ci viene fornito.



Per concludere il quadro, ieri, infine, l’ospedale Marianna Giannuzzi ospitava 62 pazienti Covid, cinque dei quali ricoverati in rianimazione.

Intanto c’è ancora chi non crede alla pericolosità dell’infezione e chi peggio ancora, avendo contratto il virus, nasconde i contatti per varie ragioni. Il più diffuso è quello di “non bloccare tutta la famiglia o l’amico o il fidanzato o fidanzata che lavorano in proprio”. Questa logica porta ad una incontrollata e pericolosissima diffusione del Covid. Bisogna poi fare i conti con i tanti positivi asintomatici ignari di essere trasmettitori della virosi, ancor più pericolosi se non rispettano le norme sul distanziamento e non indossano la mascherina o se rientrano in quella deleteria categoria dei negazionisti.

Nazareno Dinoi