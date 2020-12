Sale ancora la curva dei contagi a Manduria e dopodomani si terrà il mercato settimanale

In collaborazione con Zurich Connect Assicurazione auto: nuovo contratto base Rc Auto operativo da Gennaio 2021

Il 1 gennaio 2021 segna una vera e propria rivoluzione in campo assicurativo! Siamo in attesa di buoni cambiamenti dallo scorso marzo, e anche in questa seconda fase dell’anno resistere e fidarsi sembrano diventate le parole d’ordine. E se il 2020 sarà ricordato come l’anno della