I positivi a Manduria sono 57, molti ricoverati

Manduria ha superato la barriera dei cinquanta contagiato superandola sino a 54 positivi di cui ben 17 si trovano ricoverati in condizioni più o meno critiche.

Le persone sottoposte ad isolamento fiduciario, invece, sono 62. Si tratta ti parenti o contatti stretti dei positivi accertati.

Intanto per i tanti sintomatici che stanno cercando di superare la malattia a domicilio si presenta l’impossibilità di curarsi. Gli “Usca”, le unità speciali che dovrebbero seguire i positivi a casa non sono stati attivati in questo versante della provincia e la loro operatività per ora copre sino a San Giorgio Jonico.

La dottoressa Gloria Saracino, direttrice del Distretto sanitario da cui dipendono le USca, sta facendo di tutto per garantire l’importante servizio.