Altro caso di maestre assenti nelle scuole di Manduria

Dopo il caso delle maestre assenti alla scuola dell’infanzia “Poverella”, un’altra situazione analoga ci viene segnalata in un altro istituto scolastico manduriano.

«Questa mattina ho accompagnato mia figlia a scuola e tutte e tre le seconde classi dell'istituto comprensivo Don Bosco erano sprovviste di insegnanti perché tutte le docenti erano in malattia. Un enorme disagio sia per le famiglie che hanno optato per la didattica in presenza che per tutte le restanti famiglie che avevano scelto la didattica a distanza”.

Inizia così la denuncia di una mamma di un’alunna della scuola primaria “Don Bosco”, che ricalca esattamente quanto già denunciato ieri da altri genitori di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia della scuola “Poverella”: intere classi completamente rimaste scoperte a causa di assenze in blocco del personale docente, con conseguenze interruzione sia della didattica in presenza che di quella a distanza.

“Mi chiedo – denuncia coraggiosa la mamma - chi deve garantire il diritto allo studio dei nostri figli? Siamo stati additati come famiglie irresponsabili e poco coscienziose per aver scelto la didattica in presenza, ma noi abbiamo adottato questa scelta per dare maggiore serenità a mia figlia, per garantirle il diritto allo studio”.

Un diritto allo studio che, evidentemente date le assenze di una gran parte del personale docente, non sembra essere garantito in piena efficienza in questi giorni in almeno due scuole manduriane.

“Voglio denunciare questa situazione perché lo studio è un diritto, non una scelta”, conclude la mamma molto preoccupata ed irritata da una situazione che vede, come spesso accade, le parti sociali più fragili ed indifese essere sempre le più penalizzate e poco tutelate.

Abbiamo chiesto chiarimenti in merito ad esponenti dell’istituto interessato e restiamo in attesa di riscontro di cui daremo conto ai lettori.

Gabrio Distratis