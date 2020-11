Malore sull'altare per il parroco che interrompe la funzione

Profonda preoccupazione ieri sera tra i fedeli della parrocchia di Santa Gemma Galgani di Manduria per le sorti del parroco don Tommaso Prisciano che non è riuscito a finire la messa per un malore che lo ha costretto ad interrompere la funzione.

Impossibilitato a proseguire, il religioso ha fatto annunciare al chierichetto la frase liturgica “la messa è finita andate in pace”, aggiungendo: “don Tommaso non si sente bene”.

E’ stato così chiesto l’intervento della guardia medica che ha riscontrato un rialzo della pressione arteriosa. Dopo la terapia il sacerdote è stato accompagnato ad Avetrana suo paese di residenza dei famigliari.